У берегов Колумбии произошло землетрясение

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Колумбии, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение было зафиксировано в 14.39 по местному времени (22.39 мск). По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к северу от прибрежного города Аканди, располагающегося в департаменте Чоко на северо-западе страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.