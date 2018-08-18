Танкер с 17 гражданами Грузии на борту пятые сутки не выходит на связь

ТБИЛИСИ, 18 авг — РИА Новости. Нефтяной танкер Pantelena IMO 9321469, на борту которого находятся 17 граждан Грузии, пропал у берегов Африки и с 14 августа не выходит на связь, сообщает грузинский МИД.

"Последний контакт с танкером был зафиксирован в Гвинейском заливе. Греческая судостроительная компания Lotus Shipping проводит следственные мероприятия", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

МИД сообщает, что в координации с агентством морского транспорта минэкономики Грузии выясняет обстоятельства пропажи танкера. Власти страны также сотрудничают с владельцем танкера — панамской компанией.

"К делу к тому же подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO)", — отмечает ведомство.

Ранее в субботу заместитель директора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди заявил журналистам, что нельзя исключать вероятность того, что пропажа судна связана с нападением пиратов.