В Киеве ЗРК "Бук" врезался в здание после репетиции парада

Зенитный комплекс Бук-М1 на параде в Киеве. Архивное фото

Зенитный комплекс Бук-М1 на параде в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс "Бук" вооруженных сил Украины врезался в здание бизнес-центра в Киеве, сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Инцидент произошел после репетиции военного парада, посвященного Дню независимости в Киеве. В рамках этого мероприятия военная техника проехала по центральной улице украинской столицы Крещатику.

На опубликованных фотографиях видно, что боевая машина врезалась в фасад здания и повредила его.

Военный парад по случаю Дня независимости Украины запланирован на 24 августа.