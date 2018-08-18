МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс "Бук" вооруженных сил Украины врезался в здание бизнес-центра в Киеве, сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на очевидцев происшествия.
В Киеве установка Бук врезалась в здание https://t.co/T7ywSz4ZLT pic.twitter.com/qy7JtUCGeF— Новости Украины (@24todaynetua) 18 августа 2018 г.
Инцидент произошел после репетиции военного парада, посвященного Дню независимости в Киеве. В рамках этого мероприятия военная техника проехала по центральной улице украинской столицы Крещатику.
На опубликованных фотографиях видно, что боевая машина врезалась в фасад здания и повредила его.
Военный парад по случаю Дня независимости Украины запланирован на 24 августа.