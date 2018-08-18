Силовики обстреливают Горловку из минометов и пулеметов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов и пулеметов по подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщил в субботу и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"Начался обстрел Гольмы (поселок на окраине Горловки — ред.). Работает 120-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, по поселку было выпущено пять мин. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

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