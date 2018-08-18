МИД Украины уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Польше

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. МИД Украины уточнил, что после ДТП с автобусом в Польше в больницах находятся 42 украинца, сообщил украинскому информагентству УНИАН директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Погорельцев сообщил последние данные по состоянию на 17.30. "Сорок два человека находятся в медицинских учреждениях Республики Польша с травмами различной степени тяжести", — сказал Погорельцев.
По его словам, в настоящее время консул генерального консульства Украины в Люблине Артем Валах посетил в больницах 21 человека, из них пятеро детей.
По словам директора Департамента консульской службы, в Перемышле находится представитель туроператора "Аккорд-Тур". "По словам представителя туроператора, все граждане, которые не пострадали в ДТП, или больше не нуждаются в медицинской помощи, будут перевезены в Украину за счет компании "Аккорд-Тур", — сообщил Погорельцев.