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Украина заблокировала судно "Механик Погодин" на три года

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Задержание судна "Механик Погодин" на Украине (16)
(обновлено: 20:50 18.08.2018)
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© Фото : orion04Танкер Механик Погодин. Архивное фотоТанкер Механик Погодин. Архивное фото
© Фото : orion04

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года. Об этом "Громадському радио" заявил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

Танкер Механик Погодин. Архивное фото
© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"
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По его словам, экипаж судна должен понести ответственность за "незаконное" препятствие украинской портовой инспекции, собиравшейся проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии танкера.

Как отметил Гданов, представители Киева попытаются еще раз проникнуть на российское судно.

"Это наша ответственность как государства. Есть у нас и правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", — подчеркнул зампред президента Украины.

Задержание танкера

Вид на Мариупольский морской порт на Азовском море, Украина
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Киев заблокировал "Механика Погодина" в порту Херсона 10 августа. На борту судна находятся 12 членов экипажа. Все они граждане России. Как заявляет украинская сторона, поводом для задержания танкера стало внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

Ранее украинская таможенная служба без объяснения причин отказалась оформить груз, прибывший на судне. Капитана танкера не ознакомили с причинами подобных действий. Как заявил оператор танкера, экипажу не предъявляли никаких требований во время захода в порт.

Капитан судна выразил протест в связи с незаконным удержанием танкера и подал третью заявку на отход. Ответа со стороны представитель херсонского порта не последовало.

Попытки проникнуть на судно

Экипаж "Механика Погодина" пресек уже третью попытку украинской инспекции незаконно попасть на танкер.

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
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При этом представители херсонского порта до сих пор не предъявили документы, подтверждающие полномочия для проверки.

"Семнадцатого августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер", — говорится на сайте компании-судовладельца.

В компании подчеркнули, что основания для инспекции никак не связаны с заявленными причинами задержания судна и сообщили о том, что опасаются силового захвата  танкера.

Комментарий Киева

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, "Механик Погодин" может быть конфискован и продан.

"Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка, для того чтобы покрыть убытки", — заявил глава министерства.

Он также добавил, что считает действия адекватными и логичными.

"Все знают, что в случае захода в закрытые порты Крыма Украина будет предпринимать санкции к собственникам и к самим судам", — подчеркнул Омелян.

Претензий нет

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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При этом омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что у СБУ нет претензий к экипажу судна.

"Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находятся 12 членов экипажа, включая капитана, они граждане Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями", — отметила Денисова.

По ее данным, корабль и имущество принадлежат компании ВЭБ "Лизинг", которую внесли в украинский санкционный список 26 июля текущего года. 

Реакция Москвы

Как заявили в Госдуме, Украину ждет жесткий ответ за попытку арестовать танкер.

Буксиры в Бердянском порту
CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 /
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По словам депутата Леонида Калашникова, ответные меры могут быть гораздо серьезнее, нежели в случае с ранее задержанным судном "Норд".

"Если украинцы хотят дальше наживать проблемы, пусть наживают на здоровье. У нас есть чем ответить. Если украинцы это сделают, получат проблемы", — подчеркнул он.

Представитель генерального консульства России на Украине пообещал помочь членам экипажа заблокированного судна.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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