Путин оценил свою поездку в Австрию

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции. 18 августа 2018

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции. 18 августа 2018

МЕЗЕБЕРГ (Германия), 18 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал свою поездку в Австрию на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера "хорошей, очень доброй", отметив, что это был частный визит.

"Она была хорошей поездкой, очень такой доброй", — сказал Путин журналистам перед встречей с немецким канцлером Ангелой Меркель, в ответ на просьбу рассказать о том, как прошло его пребывание в Австрии. При этом глава государства добавил, что его визит на свадьбу носил частный характер.

В ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, принимавшем торжество, в свою очередь, выразили уверенность, что свадьба понравилась Путину.

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоялась в ресторане на юге Штирии. В качестве подарка Путин преподнес молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.

Заявление для прессы-все же превратилось в маленькую пресс-конференцию. Путину выкрикнули вопрос про визит в Австрию pic.twitter.com/EwCrvh0zNv — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

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