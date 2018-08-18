Путин оценил свою поездку в Австрию

МЕЗЕБЕРГ (Германия), 18 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал свою поездку в Австрию на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера "хорошей, очень доброй", отметив, что это был частный визит.
"Она была хорошей поездкой, очень такой доброй", — сказал Путин журналистам перед встречей с немецким канцлером Ангелой Меркель, в ответ на просьбу рассказать о том, как прошло его пребывание в Австрии. При этом глава государства добавил, что его визит на свадьбу носил частный характер.
В ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, принимавшем торжество, в свою очередь, выразили уверенность, что свадьба понравилась Путину.
Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоялась в ресторане на юге Штирии. В качестве подарка Путин преподнес молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.
Заявление для прессы-все же превратилось в маленькую пресс-конференцию. Путину выкрикнули вопрос про визит в Австрию pic.twitter.com/EwCrvh0zNv— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.
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