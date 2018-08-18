Во Вьетнаме жертвами наводнения стали восемь человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жертвами наводнений во Вьетнаме стали по меньшей мере восемь человек, еще два человека числятся без вести пропавшими, около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных ливней, вызванных тайфуном "Bebinca", сообщает местное издание VN Express со ссылкой на местные власти.
Труонг Нхо Ту, председатель района Куан Хоа провинции Тханьхоа на севере Вьетнама, заявил, что около 28 домохозяйств в подверженных наводнениям районах были эвакуированы, в то время как сообщение на нескольких дорогах было прервано из-за схода оползней.
По данным газеты, "Bebinca" стал уже четвертым тайфуном, который образовался в 2018 году в Южно-Китайском море.
Ранее 27 человек погибли в результате наводнений и оползней во Вьетнаме, вызванных ураганом Son-Tinh ("Шаньшэнь"), который разрушил более 600 домов, а 80 тысяч гектаров рисовых полей оказались затоплены.