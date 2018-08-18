Во Вьетнаме жертвами наводнения стали восемь человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жертвами наводнений во Вьетнаме стали по меньшей мере восемь человек, еще два человека числятся без вести пропавшими, около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных ливней, вызванных тайфуном "Bebinca", сообщает местное издание VN Express со ссылкой на местные власти.

Как сообщает издание, тайфун стих до тропической депрессии в пятницу утром, но стал причиной сильных ливней, которые вызвали наводнения в нескольких районах страны.

Труонг Нхо Ту, председатель района Куан Хоа провинции Тханьхоа на севере Вьетнама, заявил, что около 28 домохозяйств в подверженных наводнениям районах были эвакуированы, в то время как сообщение на нескольких дорогах было прервано из-за схода оползней.

По данным газеты, "Bebinca" стал уже четвертым тайфуном, который образовался в 2018 году в Южно-Китайском море.

Ранее 27 человек погибли в результате наводнений и оползней во Вьетнаме, вызванных ураганом Son-Tinh ("Шаньшэнь"), который разрушил более 600 домов, а 80 тысяч гектаров рисовых полей оказались затоплены.