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Руководство компании, обслуживавшей мост в Генуе, впервые извинилось

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Обрушение моста в Генуе (90)
(обновлено: 19:46 18.08.2018)
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© РИА Новости / Карло Альберто АлессиПерейти в фотобанкНа месте обрушения автомобильного моста Моранди в ГенуеНа месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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РИМ, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководство компании Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог страны, в субботу впервые принесло извинения жителям Генуи и всем, кто пострадал в результате обрушения автомобильного моста в этом североитальянском городе.

На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 43 человек
Во вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов. По данным местных властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста. В субботу в Италии объявлен общенациональный траур.
Обрушение моста в Генуе
© REUTERS / StringerВ момент ЧП по мосту ехали автомобили.Обрушившийся мост в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stringer
В момент ЧП по мосту ехали автомобили.
© REUTERS / Stefano RellandiniОбломки моста рухнули на жилые дома. К месту ЧП выехали спасатели и кинологи.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stefano Rellandini
Обломки моста рухнули на жилые дома. К месту ЧП выехали спасатели и кинологи.
© AFP 2018 / Andrea LeoniЖертвами обрушения стали около 30 человек, есть пропавшие без вести, более 10 граждан пострадали.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
Жертвами обрушения стали около 30 человек, есть пропавшие без вести, более 10 граждан пострадали.
© AFP 2018 / Andrea LeoniПрезидент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
Президент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.
© REUTERS / Stefano RellandiniЗавалы на месте обрушения разбирают по сценарию ликвидации последствий землетрясения.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Завалы на месте обрушения разбирают по сценарию ликвидации последствий землетрясения.
© REUTERS / Stefano RellandiniПричиной обрушения стали серьезные недостатки в обслуживании моста, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он не исключил также, что ЧП могло быть связано с проводившимися работами.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Причиной обрушения стали серьезные недостатки в обслуживании моста, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он не исключил также, что ЧП могло быть связано с проводившимися работами.
© AFP 2018 / Andrea LeoniВ Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании опроверг информацию о том, что конструкция была в опасном состоянии.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
В Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании опроверг информацию о том, что конструкция была в опасном состоянии.
© REUTERS / Local Team via Reuters TVРухнувший мост построили в 1960-х годах.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Local Team via Reuters TV
Рухнувший мост построили в 1960-х годах.
© REUTERS / Stefano RellandiniПользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.
© AFP 2018 / Andrea LeoniПо сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция была в 2016 году.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция была в 2016 году.
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"Я приношу глубокие извинения", — завил глава Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи в ходе специальной пресс-конференции в Генуе, прямую трансляцию которой вели новостные телеканалы Италии. "Выражаю скорбь и близость родственникам жертв, их друзьям, генуэзцам. Это боль, которую я ношу в сердце", — сказал он.

На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе. 14 августа 2018
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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В Генуе начались похороны погибших при обрушении моста
Заверив, что Autostrade per l'Italia намерена облегчить страдания людей, родственники которых погибли в результате обрушения моста, Кастеллучи объявил, что компания создает специальный фонд, средства которого будут предназначены для пострадавших. Кроме того, по его словам, для людей, оставшихся без крыши над головой, также предусмотрена выплата компенсаций. Он уточнил, что "для семей предназначены многие миллионы евро".

Кроме того, глава Autostrade per l'Italia заявил, что она готова начать работы по восстановлению обрушившегося моста. "Восстановить этот мост и возобновить движение по нему – это наша первостепенная обязанность. У нас есть проект, который позволит сделать это в течение восьми месяцев. Он включает в себя процесс демонтажа и восстановления, чтобы получить новый стальной мост".

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© Ruptly
Очевидец снял на видео момент обрушения моста в Генуе

Кастеллуччи вновь подтвердил, что никакой информации относительно того, что рухнувший мост представлял опасность, у компании не было. "Все доклады, о которых я знаю, говорили, что его состояние хорошее", — сказал он. При этом он добавил, что данный вопрос будет предметом анализа и экспертиз, которые будут проведены по запросу прокуратуры.

Автомобильный мост обрушился в Генуе. Архивное фото
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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Эксперт назвал возможную причину обрушения моста в Генуе
Это первое публичное выступление руководства Autostrade per l'Italia после трагедии в Генуе. До сих пор Кастеллучи ограничивался краткими заявлениями о том, что "все работы и состояние виадука находились под постоянным наблюдением и контролем", и что "данных о том, что мост представлял опасность не было".

Министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо еще в среду возложил всю полноту ответственности за обрушение автомобильного моста на Autostrade per l'Italia. В пятницу министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли сообщил, что его ведомство официально начало процедуру расторжения концессионного соглашения государства с Autostrade per l'Italia.

Обрушение моста в Генуе
© РИА Новости, Инфографика
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Обрушение моста в Генуе
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