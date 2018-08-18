Руководство компании, обслуживавшей мост в Генуе, впервые извинилось

РИМ, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководство компании Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог страны, в субботу впервые принесло извинения жителям Генуи и всем, кто пострадал в результате обрушения автомобильного моста в этом североитальянском городе.

Во вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов. По данным местных властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста. В субботу в Италии объявлен общенациональный траур.

"Я приношу глубокие извинения", — завил глава Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи в ходе специальной пресс-конференции в Генуе, прямую трансляцию которой вели новостные телеканалы Италии. "Выражаю скорбь и близость родственникам жертв, их друзьям, генуэзцам. Это боль, которую я ношу в сердце", — сказал он.

Заверив, что Autostrade per l'Italia намерена облегчить страдания людей, родственники которых погибли в результате обрушения моста, Кастеллучи объявил, что компания создает специальный фонд, средства которого будут предназначены для пострадавших. Кроме того, по его словам, для людей, оставшихся без крыши над головой, также предусмотрена выплата компенсаций. Он уточнил, что "для семей предназначены многие миллионы евро".

Кроме того, глава Autostrade per l'Italia заявил, что она готова начать работы по восстановлению обрушившегося моста. "Восстановить этот мост и возобновить движение по нему – это наша первостепенная обязанность. У нас есть проект, который позволит сделать это в течение восьми месяцев. Он включает в себя процесс демонтажа и восстановления, чтобы получить новый стальной мост".

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Кастеллуччи вновь подтвердил, что никакой информации относительно того, что рухнувший мост представлял опасность, у компании не было. "Все доклады, о которых я знаю, говорили, что его состояние хорошее", — сказал он. При этом он добавил, что данный вопрос будет предметом анализа и экспертиз, которые будут проведены по запросу прокуратуры.

Это первое публичное выступление руководства Autostrade per l'Italia после трагедии в Генуе. До сих пор Кастеллучи ограничивался краткими заявлениями о том, что "все работы и состояние виадука находились под постоянным наблюдением и контролем", и что "данных о том, что мост представлял опасность не было".

Министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо еще в среду возложил всю полноту ответственности за обрушение автомобильного моста на Autostrade per l'Italia. В пятницу министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли сообщил, что его ведомство официально начало процедуру расторжения концессионного соглашения государства с Autostrade per l'Italia.