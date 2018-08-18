В Сети высмеяли заявление Киева о пользе отказа от горячей воды

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли предложение киевских властей отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой.

Ранее украинский вице-премьер Геннадий Зубко призвал ввести в стране автономное водоснабжение. Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, в свою очередь, заявила, что подобную реформу нужно было провести "еще 20 лет назад". По ее словам, необходимо создать "систему зонирования", как "в любом городе Европы". В этом случае никто не будет платить за обогрев улиц, отметила чиновница.

"Долой пережитки СССР. Следующий шаг — отказ от центральной канализации, каждый роет яму возле дома", — предложил один из пользователей Facebook.

"Надо еще и холодную воду отключить", — написала Елена Воскобович.

"Лето теплое — можно помыться в Днепре", — пошутил Serafimovich Sergius.

"Супрун тоже говорила, что частое мытье неполезно для здоровья.<…> Ишь, привыкли плескаться в душе каждый день. Еще и горячую воду им включи, неженки", — говорится в записи другого комментатора.

По мнению некоторых пользователей, такими темпами киевские власти вскоре заставят украинцев отказаться от всех благ цивилизации.

"А можно вообще всей страной моржами стать и обливаться холодной водой по утрам и вечерам круглый год", — сыронизировал Владимир Прутик.

"И жить надо в землянках, в гармонии с природой", — написала Светлана Кривцова.

Как отметили в Сети, подобные нововведения вполне предсказуемы, учитывая постоянное повышение коммунальных тарифов на Украине.

"Уж лучше нагреть кастрюлю воды, чтоб помыться, чем оплачивать по таким тарифам", — считает Игорь Крамаренко.

"Отказаться от горячей воды, которой и так нет, — бесценно", — пошутил Денис Топаленко.

На Украине с 10 июня вступила в силу новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах", согласно которой возвращается пеня за просрочку платежей, вводится абонентская плата за холодную и горячую воду, значительно расширяются полномочия поставщиков услуг.

По мнению экспертов, нововведения повлекут за собой рост тарифов на услуги ЖКХ на 20-30%. За последние годы стоимость коммунальных услуг на Украине выросла в три раза.