Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 43 человек

РИМ, 18 авг — РИА Новости. Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 43 человек: в субботу вечером в городской больнице "Сан-Мартино" скончался один из тяжелораненых, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Во вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В субботу в Генуе состоялись государственные похороны 19 жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур.