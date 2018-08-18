"Механика Погодина" заблокировали в порту Херсона на три года

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Задержанное на Украине российское судно "Механик Погодин" заблокировали в порту города Херсон на три года, сообщил украинскому "Громадському радио" заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

Он также назвал незаконными действия экипажа, который не пустил на борт портовую инспекцию, якобы собиравшуюся проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна. По словам Гданова, за это моряки понесут ответственность.

Представитель президента добавил, что инспекция попытается попасть на танкер еще раз. "Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас и правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", — заверил Гданов.

Ранее сообщалось, что экипаж "Механика Погодина" предотвратил уже три попытки украинских "инспекций" подняться на борт. Как отмечал представитель компании — владельца судна ООО "В. Ф. Танкер", люди, заявлявшие, что прибыли с проверкой, не могли предъявить никаких документов, подтверждающих их полномочия.

Танкер "Механик Погодин" находится в порту Херсона с 10 августа. На борту 12 членов экипажа, все они граждане России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева, однако решения суда по этому поводу до сих пор нет.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал ситуацию с задержанием судна безумием.