Лукашенко поменял руководство правительства Белоруссии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства и назначил нового премьер-министра. Одной из первых задач, поставленных перед новым кабмином, стали вопросы дисциплины.сайте главы государства.
Главой кабинета министров стал Сергей Румас, возглавлявший Банк развития. Он сменил на этом посту Андрея Кобякова, который был премьер-министром с 2014 года.
Президент также назначил первого заместителя премьера — Александра Турчина, который до этого руководил аппаратом Совета министров, и трех заместителей — Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", будет курировать вопросы промышленности и ТЭК, Владимир Кухарев, бывший зампредседателя комитета госконтроля, займется сферой строительства, ЖКХ и транспорта, а Игорь Петришенко, посол Белоруссии в России, станет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Перестановки прошли и на уровне министров: Дмитрий Микуленок занял должность министра архитектуры и строительства, Павел Утюпин — министра промышленности, Константин Шульган — министра связи и информатизации, Дмитрий Крутой — министра экономики. Председателем Государственного военно-промышленного комитета стал Роман Головченко.
Отставка за "пофигизм"
Заменить руководство правительства Лукашенко пообещал по итогам совещания в Оршанском районе Витебской области, на котором обрушился на чиновников с резкой критикой.
В ответ Лукашенко заявил, что единственная причина этого заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".
Кадровые решения последовали немедленно. Прямо во время совещания Лукашенко отправил в отставку председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка. Кроме того, лишились постов министры промышленности и архитектуры и строительства Виталий Вовк и Анатолий Черный. Председателю Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву и госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю президент объявил о полном служебном несоответствии, а председатель Витебского областного исполкома Николай Шерстнев получил "строгий выговор за безобразное безответственное отношение к порученному делу".
"Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю", — добавил Лукашенко.
Он поручил к 7 ноября добиться положительных "подвижек" в районе и пообещал еще приехать, чтобы проконтролировать выполнение поручений.
"Люди — это главное"
Однако, по словам президента, совещание в Орше стало всего лишь "последней каплей, которая переполнила чашу терпения".
"Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике — народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди — это главное", — заявил президент.
Он добавил, что дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти и ее жесткость, нацеленная на дисциплину и профессионализм, — это фактор независимости страны. "Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения", — сказал глава государства.
При этом Лукашенко уверен, что все заявления о диктатуре в Белоруссии смехотворны.
"Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально", — сказал он, подчеркнув, что "порядок в стране всегда был, и он будет".
"Никакой шоковой терапии"
С прежним правительством Лукашенко, по его словам, разошелся во взглядах на приватизацию госсобственности и уровень средней зарплаты. Так, отметил он, некоторые члены кабмина начали занимать позицию "давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим". По мнению Лукашенко, это недопустимо.
"Четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Белоруссии не дано", — сказал президент.
Он рассказал, что предложил министрам получать такую же зарплату, на что последовала реакция: "Да нет, в правительстве это невозможно, надо менеджерам в правительстве поднимать заработную плату, и чем выше, тем лучше они будут работать".
"Так что же это за справедливость?" — возмутился глава государства.
Первая задача правительства
"Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений в правительстве явились вопросы, которые проявились в Орше, и целый ряд других. Глава государства начал с этого — вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей", — отметил Румас.
Он также добавил, что "рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства".