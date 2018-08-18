Лукашенко поменял руководство правительства Белоруссии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства и назначил нового премьер-министра. Одной из первых задач, поставленных перед новым кабмином, стали вопросы дисциплины.

О кадровых перестановках в правительстве сообщается на сайте главы государства.

Главой кабинета министров стал Сергей Румас, возглавлявший Банк развития. Он сменил на этом посту Андрея Кобякова, который был премьер-министром с 2014 года.

Президент также назначил первого заместителя премьера — Александра Турчина, который до этого руководил аппаратом Совета министров, и трех заместителей — Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", будет курировать вопросы промышленности и ТЭК, Владимир Кухарев, бывший зампредседателя комитета госконтроля, займется сферой строительства, ЖКХ и транспорта, а Игорь Петришенко, посол Белоруссии в России, станет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Перестановки прошли и на уровне министров: Дмитрий Микуленок занял должность министра архитектуры и строительства, Павел Утюпин — министра промышленности, Константин Шульган — министра связи и информатизации, Дмитрий Крутой — министра экономики. Председателем Государственного военно-промышленного комитета стал Роман Головченко.

Отставка за "пофигизм"

Заменить руководство правительства Лукашенко пообещал по итогам совещания в Оршанском районе Витебской области, на котором обрушился на чиновников с резкой критикой.

Правительство вместе с местными властями должно было обеспечить комплексное развитие Оршанского района, однако во время поездки Лукашенко в регион выяснилось, что ключевые задачи не решены, а практически все местные предприятия можно отнести к проблемным. Премьер-министр Андрей Кобяков признал, что решить все задачи не удалось.

В ответ Лукашенко заявил, что единственная причина этого заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".

Кадровые решения последовали немедленно. Прямо во время совещания Лукашенко отправил в отставку председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка. Кроме того, лишились постов министры промышленности и архитектуры и строительства Виталий Вовк и Анатолий Черный. Председателю Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву и госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю президент объявил о полном служебном несоответствии, а председатель Витебского областного исполкома Николай Шерстнев получил "строгий выговор за безобразное безответственное отношение к порученному делу".

"Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю", — добавил Лукашенко.

Он поручил к 7 ноября добиться положительных "подвижек" в районе и пообещал еще приехать, чтобы проконтролировать выполнение поручений.

"Люди — это главное"

Однако, по словам президента, совещание в Орше стало всего лишь "последней каплей, которая переполнила чашу терпения".

Он подчеркнул, что в Белоруссии взят определенный политический курс, в котором не может быть никаких разногласий и разночтений. Но некоторые чиновники, утверждает Лукашенко, на деле проводят совсем иной курс.

"Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике — народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди — это главное", — заявил президент.

Он добавил, что дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти и ее жесткость, нацеленная на дисциплину и профессионализм, — это фактор независимости страны. "Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения", — сказал глава государства.

При этом Лукашенко уверен, что все заявления о диктатуре в Белоруссии смехотворны.

"Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально", — сказал он, подчеркнув, что "порядок в стране всегда был, и он будет".

"Никакой шоковой терапии"

С прежним правительством Лукашенко, по его словам, разошелся во взглядах на приватизацию госсобственности и уровень средней зарплаты. Так, отметил он, некоторые члены кабмина начали занимать позицию "давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим". По мнению Лукашенко, это недопустимо.

"Четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Белоруссии не дано", — сказал президент.

Но правительство, по его словам, пыталось "огулом протолкнуть этот шок", и ему постоянно пришлось одергивать кабинет министров. Президент в пример поручение достичь средней зарплаты в тысячу белорусских рублей, которое в правительстве "вообще вызвало панику", так что ему "лично пришлось это делать".

Он рассказал, что предложил министрам получать такую же зарплату, на что последовала реакция: "Да нет, в правительстве это невозможно, надо менеджерам в правительстве поднимать заработную плату, и чем выше, тем лучше они будут работать".

"Так что же это за справедливость?" — возмутился глава государства.

Первая задача правительства

Новый премьер-министр Сергей Румас рассказал, что Лукашенко уже поставил задачи перед обновленным составом правительства, и первая из них — дисциплина.

"Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений в правительстве явились вопросы, которые проявились в Орше, и целый ряд других. Глава государства начал с этого — вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей", — отметил Румас.

Он также добавил, что "рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства".