"Тотальная катастрофа": Климкина шокировали знания украинских школьников

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался шокирован "позорными" результатами выпускного экзамена школьников по математике.

Как написал глава МИД на Facebook, итоги внешнего независимого оценивания (ВНО) свидетельствуют о "тотальной катастрофе" в украинской системе образования.

"Откровенно говоря, хочется бить тревогу. <…> Сорок восемь процентов абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах!" — говорится в публикации.

По мнению Климкина, подобные результаты могут привести отечественную систему образования к тому, что страна "окажется нигде".

"Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?" — возмутился дипломат.

Ранее директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий заявил о неудовлетворительных результатах тестирования украинских выпускников. По его словам, больше всего проблем школьники испытывают с математикой. Так, половина будущих абитуриентов не может справиться с заданиями на сокращение дроби, отметил эксперт.