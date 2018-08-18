Трамп посоветовал критикам России обратить внимание на Китай

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал всем, кто "поглощен внимательным рассмотрением РФ", обратить внимание на Китай, и отметил, что Вашингтон может "найти общий язык" со всеми.

"Всем глупцам, которые поглощены тем, что внимательно рассматривают только Россию, следует посмотреть в другом направлении, на Китай. Но в конечном счете, если мы будем умны, сильны и хорошо подготовлены, мы найдем общий язык со всеми!" — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 августа 2018 г.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Трамп заявлял в прошлом, что расследование против него еще на стадии предвыборной кампании вели его политические враги в сговоре с частью спецслужб. Само расследование Трамп называет "охотой на ведьм". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".