Свадебную церемонию главы МИД Австрии начнут позже, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Свадебная церемония главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера начнется позже запланированного времени, поскольку приглашенный на торжество президент РФ Владимир Путин задержался, передает телеканал Oe24.

Свадебная церемония должна была начаться в 14.00 по местному времени (15.00 мск), но была отложена на некоторое время, так как Путин прибыл позже обозначенного времени на 10 минут. Для его кортежа было перекрыто шоссе, чтобы сократить время его пути. Президент при встрече с Кнайсль подарил ей букет цветов. На церемонию с российским лидером также прибыл казачий ансамбль.

Как сообщает телеканал, церемония пройдет на открытом воздухе, в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге федеральной земли Штирия.

На церемонии среди гостей присутствуют канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели традиционные костюмы.

После свадьбы Путин отправится в Берлин, где у российского лидера запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.