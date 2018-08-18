Свадебную церемонию главы МИД Австрии начнут позже, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Свадебная церемония главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера начнется позже запланированного времени, поскольку приглашенный на торжество президент РФ Владимир Путин задержался, передает телеканал Oe24.
Как сообщает телеканал, церемония пройдет на открытом воздухе, в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге федеральной земли Штирия.
На церемонии среди гостей присутствуют канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели традиционные костюмы.
После свадьбы Путин отправится в Берлин, где у российского лидера запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Появилось видео приезда Путина на свадьбу главы МИД Австрии. Местные СМИ пишут, что церемонию пришлось начать позже запланированного, поскольку президент задержался pic.twitter.com/7n7ut0Uu1x— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.