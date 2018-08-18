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В мире

Свадебную церемонию главы МИД Австрии начнут позже, сообщили СМИ

(обновлено: 16:44 18.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фотоМинистр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Свадебная церемония главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера начнется позже запланированного времени, поскольку приглашенный на торжество президент РФ Владимир Путин задержался, передает телеканал Oe24.

Кортеж президента России Владимира Путина в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе, Австрия. 18 августа 2018
© AP Photo / Ronald Zak
Путин прилетел в Грац на свадьбу главы австрийского МИД
Свадебная церемония должна была начаться в 14.00 по местному времени (15.00 мск), но была отложена на некоторое время, так как Путин прибыл позже обозначенного времени на 10 минут. Для его кортежа было перекрыто шоссе, чтобы сократить время его пути. Президент при встрече с Кнайсль подарил ей букет цветов. На церемонию с российским лидером также прибыл казачий ансамбль.

Как сообщает телеканал, церемония пройдет на открытом воздухе, в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге федеральной земли Штирия.

На церемонии среди гостей присутствуют канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели традиционные костюмы.

После свадьбы Путин отправится в Берлин, где у российского лидера запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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bujnov
Меркель когда то сказала , что начали без вас ,ибо вы вечно опаздываете. Что на сей раз помешало , нужда?
16:20
18.08.2018
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Stirliz Stirliz
Аж на 10 минут??? Эпохальная новость! Помню, ко мне Путин не приезжал, а всё равно в ЗАГСе что-то там задержалось на четверть часа. Но вот как-то не подумалось, что об этом сообщать надо!
15:59
18.08.2018
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