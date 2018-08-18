Двадцать украинцев находятся в больнице после ДТП в Польше

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. Двадцать украинцев находятся в госпитале после аварии туристического автобуса с Польше, сообщил украинскому "Пятому каналу" генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

ДТП с украинцами произошло в пятницу поздно вечером в Подкарпатском воеводстве на трассе между Перемышлем и Саноком. Автобус, в котором находились 54 туриста из Львова, направлявшихся в Вену, съехал с дороги и упал с откоса, несколько раз опрокинувшись. Польские СМИ сообщили, что трое украинцев погибли и 51 пострадали, позже написали о 18 пострадавших.

"На данный момент у нас работают четыре консула, я пятый … Три человека погибли. Безусловно, это большая трагедия. Еще 20 человек находятся вместе с детьми в госпитале в Перемышле", — приводит его слова сайт телеканала.

Он также добавил, что в настоящее время полиция проводит следственные действия с водителями. "Какая причина аварии — нам пока не сообщается. Сейчас в больницах собираются данные о пострадавших – какая им нужна помощь, какое лечение. Львовская туристическая фирма выслала дополнительный автобус, чтобы забрать всех пострадавших и тех из живых, которые не нуждаются в докторской опеке. Их доставят на Украину ", — сообщил генконсул.

По его словам, сейчас дипломаты собирают всю информацию о том, в чем нуждаются пострадавшие украинцы, после чего об этом сообщат украинской стороне и родственникам.