Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за кончины Кофи Аннана

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с кончиной Кофи Аннана и отметил его вклад в реализацию задач ООН и наращивание миротворческого потенциала организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Аннана в Twitter появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

"Многие годы жизни этого замечательного человека и большого политика были посвящены служению Организации Объединенных Наций. Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, для укрепления ее центральной роли в мировых делах. Особенно значительным был его личный вклад в наращивание миротворческого потенциала ООН, а также в урегулирование ряда региональных конфликтов", — цитирует пресс-служба Путина.

Он также отметил, что заслуги Аннана были по достоинству оценены международным сообществом, свидетельством чего стало присуждение ему Нобелевской премии мира.

"Мне посчастливилось лично общаться с Кофи Аннаном. Я искренне восхищался его мудростью и мужеством, способностью принимать взвешенные решения даже в самых сложных, критических ситуациях. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян", — сказал Путин.

Президент РФ также попросил "передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, сотрудникам Секретариата ООН, а также правительству и народу Ганы".