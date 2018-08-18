Стали известны подробности задержания "Механика Погодина" в Херсоне

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Оператор российского танкера "Механик Погодин" ООО "В. Ф. Танкер" раскрыл детали задержания судна в порту Херсона.

В компании рассказали, что поводом для проверки стало обращение профсоюза моряков Украины по звонку "неустановленных лиц". При этом вопрос о задержании судна до сих пор не рассмотрен в судебном порядке.

Отмечается, что заказчик перевозки не участвует в переговорах с украинскими властями, а капитан и агент судовладельца в порту контактируют исключительно с начальником порта, представителями контролирующих органов и представителями грузовладельца.

По словам сотрудника ООО "В. Ф. Танкер", экипаж остается на борту судна, чтобы предотвратить возможные провокации. По данным компании, ситуация на судне спокойная, моряки имеют возможность общаться с родственниками.

"Самочувствие членов экипажа хорошее. Он обеспечен необходимыми продуктами питания и медикаментами в полном объеме", — цитирует пресс-службу оператора радиостанция "Говорит Москва".

Украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева.