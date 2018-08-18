В ЛНР опровергли сообщения ВСУ о сбитом российском беспилотнике в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко опроверг информацию украинских силовиков о сбитом в Донбассе беспилотнике российского производства.

В пятницу украинские силовики заявили, что сбили беспилотный летальный аппарат ополченцев, который проводил разведку их позиций в Донбассе. По данным силовиков, беспилотник проводил разведку позиций ВС Украины на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово (Луганская область).

"Я с полной ответственностью заявляю, что командование так называемой операции Объединенных сил (ООС) через подконтрольные СМИ, продолжает вбрасывать ложную информацию, которая не соответствует действительности", — сказал Марочко на брифинге.

По его мнению, данные действия украинского командования направлены на то, чтобы отвлечь жителей Украины от "внутренних проблем и выдуманным "внешним агрессором" оправдать войну против мирных жителей".

"Такого рода низкопробные фейки — это последний способ для Порошенко (президент Украины Петр Порошенко, — ред.) удержаться в президентском кресле", — заявил Марочко.