ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Сообщения СМИ Британии о якобы возросшей "активности" подлодок РФ являются частью антироссийской кампании, заявил журналистам представитель посольства РФ в Лондоне.
По его словам, при необходимости распространения очередной информационной провокации часто задействуется одновременно несколько изданий, "несмотря на заявленную независимую редакционную политику каждого отдельно взятого медиаресурса".
"Именно так было и в данном случае. Как по команде, Times, Daily Telegraph и Daily Mail синхронно разместили сегодня на своих полосах очередной антироссийский вброс практически одинакового содержания", — отметил представитель дипмиссии.