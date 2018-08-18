ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Сообщения СМИ Британии о якобы возросшей "активности" подлодок РФ являются частью антироссийской кампании, заявил журналистам представитель посольства РФ в Лондоне.

"Действительно, посольство обратило внимание на данные материалы, которые, по нашему мнению, вписываются в общую тенденцию тиражирования всевозможной ложной информации в контексте раскручиваемой здесь антироссийской кампании. Хотя реальных оснований для "запугивания" общественности у британцев просто нет и быть не может", — заявил представитель посольства.

По его словам, при необходимости распространения очередной информационной провокации часто задействуется одновременно несколько изданий, "несмотря на заявленную независимую редакционную политику каждого отдельно взятого медиаресурса".

"Именно так было и в данном случае. Как по команде, Times, Daily Telegraph и Daily Mail синхронно разместили сегодня на своих полосах очередной антироссийский вброс практически одинакового содержания", — отметил представитель дипмиссии.