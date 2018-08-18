В Испании задержали группу наркокурьеров, у которых изъяли семь тонн гашиша

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полиция Испании ликвидировала в провинции Малага международную группу, занимавшуюся наркотрафиком, изъято 7 тонн гашиша, сообщается в распространенном в субботу пресс-релизе полиции.

В рамках операции были задержаны одиннадцать человек, аресты произведены в муниципалитетах Марбелья и Эстепона. Среди задержанных — девять мужчин и две женщины, являющиеся гражданами Великобритании, Марокко и Испании.

По данным полиции, группа доставляла груз на суднах в Испанию для его дальнейшего распространения.

При их задержании были изъяты среди прочего около семи тонн гашиша, один килограмм кокаина, около 223 тысяч евро наличными, 995 фунтов стерлингов, девять транспортных средств и огнестрельное оружие.

В 2017 году испанские правоохранительные органы изъяли в общей сложности 477 тонн наркотиков, на 30% больше, чем годом ранее. В том числе 30,89 тонны кокаина, 440 килограммов героина, 16,5 тонны марихуаны, 816 тысяч растений конопли.