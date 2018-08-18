В ДНР обстрел представителей Красного Креста назвали намеренным

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские силовики, которые открыли огонь по поселку Старомихайловка на окраине Донецка, знали о нахождении там в тот момент представителей международного комитета Красного Креста, обстрел был целенаправленным, считает официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявил, что в пятницу представители МККК попали под обстрел со стороны украинских силовиков в поселке Старомихайловка на окраине Донецка и были вынуждены укрыться в убежище. Пострадавших нет.

По словам Безсонова, украинские силовики, которые вели огонь по поселку, знали о нахождении там представителей МККК – накануне поездки в Старомихайловку были получены письменные гарантии безопасности от украинского командования.

"Представители МККК, находившиеся так близко к передовой, и были истиной целью обстрела. В случае получения ранений или даже причинения смерти кому-то из международных волонтеров, украинской стороной были бы приложены все усилия по обвинению в этих преступлениях нас", — сказал в субботу журналистам Безсонов.

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