В ДНР обстрел представителей Красного Креста назвали намеренным

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские силовики, которые открыли огонь по поселку Старомихайловка на окраине Донецка, знали о нахождении там в тот момент представителей международного комитета Красного Креста, обстрел был целенаправленным, считает официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
По словам Безсонова, украинские силовики, которые вели огонь по поселку, знали о нахождении там представителей МККК – накануне поездки в Старомихайловку были получены письменные гарантии безопасности от украинского командования.
"Представители МККК, находившиеся так близко к передовой, и были истиной целью обстрела. В случае получения ранений или даже причинения смерти кому-то из международных волонтеров, украинской стороной были бы приложены все усилия по обвинению в этих преступлениях нас", — сказал в субботу журналистам Безсонов.
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