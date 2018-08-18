Во время ливня во Львове спасли более 20 человек

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. Подразделения госслужбы Украины по ЧС спасли во Львове во время сильного ливня 22 человека, в городе продолжается ликвидация последствий стихии, сообщает управление госслужбы по ЧС во Львовской области в субботу.
"В результате принятых мер подразделениями госслужбы по ЧС всего оказана помощь 142 лицам, из них 15 детей, спасены 22 человека, отбуксированы 12 автобусов и 15 автомобилей, откачана вода из 13 подвальных помещений и семи приусадебных участков, откачано около 5 тысяч кубов воды", — говорится в сообщении на сайте управления.
В частности, по данным ведомства, из подтопленного подвального помещения кафе спасли десять человек, из подтопленного подвального помещения парикмахерской спасли двух человек, а также людей, которые оказались в транспортных средствах.
На сайте львовской мэрии сообщает, что в субботу у коммунальных служб в городе рабочий день – они ликвидируют последствия непогоды.