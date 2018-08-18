Лукашенко отправил в отставку руководство правительства Белоруссии

МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Премьер-министром стал бывший глава Банка развития Сергей Румас. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Румас сменил на посту главы кабмина Андрея Кобякова, который занимал его с 2014 года.

Помимо этого, Лукашенко произвел и другие кадровые перестановки в правительстве. Первым заместителем премьера он назначил Александра Турчина, который до этого руководил аппаратом Совета министров. Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", стал заместителем премьер-министра. Он будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Владимир Семашко, — промышленности и ТЭК.

Еще одним замом премьера назначен Владимир Кухарев, занимавший должность зампредседателя комитета госконтроля. Он будет отвечать за сферу строительства, ЖКХ и транспорта.

Игорь Петришенко, посол Белоруссии в России, также стал заместителем премьера. Он будет курировать социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Президент также назначил нескольких министров — Дмитрий Микуленок занял должность министра архитектуры и строительства, Павел Утюпин — министра промышленности, Константин Шульган — министра связи и информатизации, Дмитрий Крутой — министра экономики. Председателем Государственного военно-промышленного комитета стал Роман Головченко.

Отставка за "пофигизм"

На днях Лукашенко резко раскритиковал чиновников за "пофигическое" отношение правительства к поручениям президента". Речь шла о поручениях по комплексному развитию Оршанского района Витебской области.

Затем последовали и кадровые решения — президент отправил в отставку двух министров — Анатолия Черного, возглавлявшего Министерство архитектуры и строительства, и главу Министерства промышленности Виталия Вовка. Еще нескольким чиновникам Лукашенко объявил выговор и предупредил о неполном служебном соответствии. Председатель Оршанского райисполкома также лишился должности.

Кроме того, президент распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования. Фактически это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение поставленных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с рядовых работников.