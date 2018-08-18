В Генуе начались похороны погибших при обрушении моста

РИМ, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственные похороны 18 человек, в том числе девятилетнего мальчика, которые погибли во вторник в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, начались в 11.35 (12.35 мск) в одном из помещений Генуэзской морской ярмарки.

Общенациональные телеканалы ведут прямую трансляцию траурной церемонии, в которой принимают участие президент республики Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте, председатели обеих палат парламента и другие руководители итальянского государства.

Во вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По данным телеканала RaiNews24, жертвами этой трагедии стали 42 человека, тела которых были извлечены пожарными из-под развалин. По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. В субботу в стране объявлен общенациональный траур.

Перед траурной церемонией Маттарелла посетил место трагедии и поблагодарил пожарных и спасателей, которые в течение четырех суток не прекращали поисковые работы. После этого глава государства отправился в больницу, где навестил раненых и побеседовал с их родственниками.

Примечательно, что семьи 20 погибших отказались от государственных похорон и предпочли предать земле своих близких в частном порядке. Отец погибшего в Генуе 29-летнего Джованни Баттилоро, похороны которого состоялись в субботу под Неаполем, с горечью заявил, что "государство не защитило своих граждан". С обвинениями в адрес итальянских властей выступили и некоторые другие родственники погибших, которые потребовали найти виновных в обрушении моста и сурово наказать их.

Архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско, который в настоящее служит заупокойную мессу в Генуе, накануне отметил, что понимает чувства родственников жертв, отказавшихся от государственных похорон.