В Китае после скандала вокруг вакцины от бешенства уволены шесть чиновников

ПЕКИН, 18 авг — РИА Новости. Шесть чиновников из ведомства по контролю и надзору за лекарственными препаратами уволены в Китае в связи со скандалом с подделкой вакцины от бешенства, следует из сообщения государственного управления по контролю и надзору за рынком.

Скандал вокруг одного из крупнейших в Китае производителей фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР, разгорелся 22 июля. При этом Changsheng Biotechnology и ее дочерние предприятия уже не впервые замешаны в крупном скандале с вакциной, 18 июля 2018 года управление по контролю продуктов питания и медикаментов провинции Цзилинь сообщило о начале расследования в отношении производства вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP).

В заявлении отмечается, что скандал вокруг вакцины вскрыл множество проблем, так как чиновники допускали халатность при исполнении своих служебных обязанностей, а также не обеспечивали достаточного надзора и строгости при проведении проверок.

Ранее государственное управление Китая по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами (CFDA) после проведенной проверки потребовало от компании Changchun Changsheng Life Sciences прекратить производство вакцины, позже поступило распоряжение с рынка отозвать всю вакцину, произведенную компанией. Власти выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.

История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины могут стать преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом. Расследование дела продолжается, власти инициировали тщательную проверку всей отрасли производства вакцины в масштабах всей страны.