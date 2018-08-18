ПЕКИН, 18 авг — РИА Новости. Шесть чиновников из ведомства по контролю и надзору за лекарственными препаратами уволены в Китае в связи со скандалом с подделкой вакцины от бешенства, следует из сообщения государственного управления по контролю и надзору за рынком.
В заявлении отмечается, что скандал вокруг вакцины вскрыл множество проблем, так как чиновники допускали халатность при исполнении своих служебных обязанностей, а также не обеспечивали достаточного надзора и строгости при проведении проверок.
Ранее государственное управление Китая по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами (CFDA) после проведенной проверки потребовало от компании Changchun Changsheng Life Sciences прекратить производство вакцины, позже поступило распоряжение с рынка отозвать всю вакцину, произведенную компанией. Власти выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.
История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины могут стать преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом. Расследование дела продолжается, власти инициировали тщательную проверку всей отрасли производства вакцины в масштабах всей страны.