В Закарпатской области Украины ливень подтопил десятки домов

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. Ливень вслед за Киевом и Львовом обрушился на Закарпатскую область Украины — в городе Рахов подтоплены десятки домохозяйств, разрушены небольшие мосты, сообщает управление госслужбы по ЧС в Закарпатской области на своем сайте в субботу.

"17 августа в результате ухудшения погодных условий (в результате локального ливня) в Рахове было подтоплено около 50 домохозяйств на шести улицах. Также разрушены три малых мостика и повреждены три автомобиля", — сообщает управление на своем сайте.

Сообщается, что спасатели откачивали воду из трех дворов и семи подвальных помещений. Работали пять единиц техники, четыре мотопомпы и 21 человека. Информация о последствиях ухудшения погодных условий уточняется.

Ночью 16 августа в Киеве из-за грозы были повреждены кровли и фасады пяти домов, линии электропередачи, затоплена улица Крещатик, упали сотни деревьев.

Уже в пятницу вечером сильный ливень прошел во Львове, ряд улиц затопило, движение транспорта было затруднено, повалены деревья. Вечером того же дня движение транспорта было восстановлено.