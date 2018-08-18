В Сети появилось видео испытаний нового снаряда в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (142)

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике прошли испытания осколочно-фугасно-зажигательного снаряда для реактивной системы залпового огня "Чебурашка". Кадры маневров опубликовал телеканал "Звезда".

Снаряд предназначен для уничтожения пехоты и легкобронированной техники. На испытаниях военные оценивали плотность поражения цели осколками.

РСЗО "Чебурашка" создана донецкими специалистами на колесном шасси КрАЗ. Разработчики уверяют, что дальность стрельбы системы составляет более девяти тысяч метров.