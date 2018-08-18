Глава социал-демократов Германии назвала Россию важным партнером

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия является важным партнером по диалогу для Германии и Европы, в частности, в торговых отношениях.

"Множество конфликтов в мире не могут быть решены без России. Нам нужен интенсивный диалог с Россией", — заявила Налес в интервью медиа-группе Funke.

Она отметила особенную важность сотрудничества в области обеспечения правил ВТО. "Госпожа Меркель должна обсудить с Путиным Всемирную торговую организацию… Мы нуждаемся в усилении ВТО – именно потому, что (президент США Дональд — ред.) Трамп наложил санкции на половину мира. Это правительство США ставит в тяжелое положение западную часть Азии и серьезно угрожает турецкой экономике. Это может вызвать цепную реакцию", — отметила глава СДПГ.

"Мы должны вновь добиться большей правовой определенности в торговых отношениях. И здесь Россия является важным партнером по диалогу для Германии и Европы. Я ожидаю, что на встрече госпожи Меркель и Путина будет достигнута договоренность об укреплении обеспечения правил ВТО", — добавила Налес.

На прошлой неделе Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.