Во Львове эвакуировали 130 человек из затопленных ливнем машин

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Спасатели эвакуировали во Львове 130 человек из затопленных на дороге маршруток и машин вследствие ливня, сообщает управление госслужбы Украины по ЧС во Львовской области на своем сайте.

Накануне вечером сильный ливень прошел во Львове, ряд улиц затопило, движение транспорта было затруднено, повалены деревья. Вечером того же дня движение транспорта было восстановлено.

Сообщается, что из-за ливня произошло подтопление ряда улиц, на местах подтоплений работали спасатели, которые откачивали воду.

"Возле рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что спасатели отбуксировали девять маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме того, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

По данным ведомства, напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова, там вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Спасатели эвакуировали 53 человека, из них шесть детей.

На сайте львовской мэрии сообщается, что в пятницу в городе выпало 28% осадков от месячной нормы, в мэрии создан штаб по ликвидации последствия непогоды.

Ранее в Киеве из-за грозы были повреждены кровли и фасады пяти домов, линии электропередачи, затоплена улица Крещатик, упали сотни деревьев.