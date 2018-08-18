В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Автобус с украинскими туристами перевернулся в Польше, три человека погибли и 51 пострадал, сообщает сайт польского TVN24.
Авария произошла накануне вечером в Подкарпатском воеводстве, на автодороге между Пшемыслем и Саноком. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Львова к границе со Словакией, упал со склона.
По данным польских СМИ, всего в автобусе ехали 54 человека.
Пострадавших доставили в больницы Пшемысля, Леско и Санока, девять из них получили серьезные ранения.
Сообщается, что в автобусе были дети.