В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие

На месте ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Подкарпатском воеводстве, Польша. 18 августа 2018

На месте ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Подкарпатском воеводстве, Польша. 18 августа 2018

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Автобус с украинскими туристами перевернулся в Польше, три человека погибли и 51 пострадал, сообщает сайт польского TVN24.

Авария произошла накануне вечером в Подкарпатском воеводстве, на автодороге между Пшемыслем и Саноком. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Львова к границе со Словакией, упал со склона.

По данным польских СМИ, всего в автобусе ехали 54 человека.

Пострадавших доставили в больницы Пшемысля, Леско и Санока, девять из них получили серьезные ранения.

Сообщается, что в автобусе были дети.