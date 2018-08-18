ВСУ пять раз нарушили перемирие на Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (141)

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило пять раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 14 мин, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов на западе Донецка повреждено восемь домов и линия электропередачи.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 97 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.