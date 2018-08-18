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Имран Хан – с поля для крикета в кресло премьер-министра Пакистана

(обновлено: 09:27 18.08.2018)
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© AFP 2018 / Wakil KohsarПакистанский политик Имран Хан. Архивное фотоПакистанский политик Имран Хан. Архивное фото
© AFP 2018 / Wakil Kohsar

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг — РИА Новости. Лидер партии "Техрик-е-Инсаф", бывший капитан сборной Пакистана по крикету Имран Хан после безоговорочной победы политического объединения на парламентских выборах был избран новым премьер-министром Исламской Республики.

Выходец из пуштунской семьи, 65-летний Хан преодолел путь от звезды национального спорта до одного из наиболее популярных оппозиционных политиков Пакистана и, наконец — до кресла премьера. За его плечами – 22 года политической карьеры.

Становление кумира

Имран Хан родился 25 ноября 1952 года в городе Миянвали (провинция Пенджаб на севере Пакистана), став единственным сыном и пятым ребенком в богатой семье инженера-строителя. Окончил королевскую школу классической грамматики в Великобритании, а затем – колледж Этчинсон в Лахоре. В 1972 году окончил Оксфордский Университет, получив степень бакалавра экономики.

Пакистанский политик Имран Хан. Архивное фото
© REUTERS / Athit Perawongmetha/File Photo
Имран Хан принес присягу в качестве нового премьера Пакистана

Параллельно с этим проходило становление Хана как профессионального спортсмена – с 1971 по 1992 годы он выступал за пакистанскую сборную по крикету, а в период с 1982-1992 годы был капитаном команды. И единственный раз, когда Пакистан стал чемпионом мира по этому виду спорта (столь же знаковому для этой страны, как хоккей для Канады или регби – для Новой Зеландии), произошел в 1992 году. Хан, который привел тогда Пакистан к победе, в одночасье превратился в кумира для своих сограждан.

Впоследствии, когда он станет одной из самых узнаваемых фигур на политической арене Пакистана, в словах Хана не раз можно будет усмотреть отсылки к его спортивному прошлому. Анализируя его высказывания в более зрелом возрасте, резонно предположить, что вся политика для Хана является неким подобием спорта – процессом постоянного преодоления себя, своего физического и духовного несовершенства.

"Никогда не сдавайся, сколько бы боли не причиняла тебе жизнь. Боль, в конечном счете, сойдет на нет, так как ничто не длится вечно. Поэтому, продолжай идти вперед и не сдавайся", — учит нас Хан.

Как пишет в своей статье газета New York Times, друзья и враги описывают его "обаятельного и, вместе с тем, непримиримого и крайне непредсказуемого человека".

Непримиримый критик

В 1996 году Имран Хан основал политическую партию "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI), которая приняла участие в парламентских выборах 1997 и 2002 годов, однако не смогла попасть в законодательные органы страны. В это же время он становится одним из лидеров оппозиции – прежде всего, благодаря острой критике властей. На многих тогда Хан производил впечатление обычного популиста, который просто чувствовал, чем недовольны его сограждане и воинственно призывал бороться с коррупцией, с милитаризмом и вмешательством США в дела Пакистана. Однако, в отличие от многих, на момент восхождения на политическую сцену, он уже был героем для тысяч людей.

Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла. Архивное фото
© Фото : посольство Пакистана в России
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Политические лозунги Хана всегда звучали жестко, звонко – будто оставляя за собой раскаленный след в умах соотечественников. В одном из своих выступлений он заявил, что правительство предыдущего премьер-министра Наваза Шарифа полностью себя дискредитировало и "все необходимо менять". По словам Хана, первым делом после прихода к власти он избавит страну от крупных взяточников за 90 дней. Примерно за такой же срок он намеревался и закончить войну на севере Пакистана — правда, не уточнил, как именно. Ведь от сотрудничества с Вашингтоном Хан также собирался отказаться.

Среди всех проблем в своей стране Хан всегда считал первостепенной лишь одну — неэффективность управления.

"Главной проблемой Пакистана является не экстремизм, а слабость управления. Как только в любой стране третьего мира рушится механизм управления, к власти приходит мафия", — сказал Хан в своем недавнем интервью New York Times. Он заявил, что на протяжении последних лет несколько политических династий в Пакистане "бесстыдно обогащались", что привело обнищанию населения и поставило страну на грань катастрофы.

"Квартирный вопрос"

Весной 2016 года в Пакистане разгорелся политический скандал, спровоцированный публикацией так называемых "панамских документов" юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы показали, что два сына бывшего премьер-министра Наваза Шарифа и его дочь владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями и дорогостоящей недвижимостью в Лондоне. Сам экс-премьер и его семья неоднократно отрицали обвинения в попытках уклонения от уплаты налогов. По их словам, активы, упомянутые в панамских документах, были приобретены законно через семейную четь предприятий в Пакистане, Саудовской Аравии и других странах.

Пакистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / shankar s. / Амритсар, штат Пенджаб
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Осенью того же года оппозиционные партии, в том числе "Техрик-е-Инсаф", обратились в Верховный суд страны, заподозрив премьера в коррупции. В конце июля 2017 года Шариф был признан "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку, а 6 июля текущего года Антикоррупционный суд Исламабада приговорил экс-премьера и его дочь Марьям к 10 и 7 годам тюрьмы.

На фоне разгоревшегося в стране коррупционного скандала влияние PTI и лично Имрана Хана значительно усилилась. До 2017 года его фракция в парламенте была третьей по величине, однако после отставки Шарифа антикоррупционные лозунги и непримиримая позиция Хана привлекли на его сторону значительное число сторонников. Многие эксперты отмечают, что на сегодняшний день "Техрик-е-Инсаф" является самым сильным с организационной точки зрения политическим объединением в Пакистане, которое имеет более 10 миллионов активистов. Оно также располагает мощной базой поддержки среди пуштунского населения страны и занимает большинство мест в законодательном органе "Зоны племен" на границе с Афганистаном, где доминируют именно пуштуны.

Новый курс

Сразу же после того, как 26 июля 2018 года были обнародованы неофициальные результаты парламентских выборов, политик выступил с обращением к согражданам, в ходе которого обозначил ряд приоритетов своей будущей политики. Среди них — поддержка малоимущих слоев населения, фермерских хозяйств, развитие медицины, образования и других социальных услуг.

Говоря о внешнеполитическом курсе, Хан выступил за укрепление сотрудничества Пакистана с соседними странами, прежде всего, с Китаем; указал на важность стабилизации обстановки в Афганистане, заявил о готовности восстановить диалог с главным геополитическим оппонентом Пакистана — Индией, с которой у Исламабада до сих пор сохраняются напряженные отношения из-за разногласий о принадлежности спорного региона Кашмир.

"Если Индия сделает шаг навстречу нам, мы сделаем два шага навстречу ей. Руководства Пакистана и Индии должны сесть за стол переговоров и положить конец этой игре во взаимные обвинения", — так обозначил Хан новый курс своей страны, и эти слова мгновенно попали на передовицы крупнейших местных и региональных изданий.

В Нью-Дели, тем временем, скептически восприняли слова Хана о намерении после прихода к власти возобновить полноформатный диалог и торговые отношения с Индией. Многие отставные дипломаты и военные указывают на то, новый премьер-министр Пакистана пользуется широкой поддержкой военной элиты, которая, вероятно, не поддержит прекращение многолетнего противостояния двух государств. Станет ли долгожданный мир между Индией и Пакистаном частью новой реальности, которую обещает привнести Имран Хан, или останется популистским лозунгом – покажет время.

Подробнее о биографии Имрана Хана читайте в справке >>

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