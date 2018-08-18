В Раде сравнили Украину с "шахидом"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Если Украина воплотит идею по прекращению железнодорожного сообщения с Россией, она нанесет огромный вред самой себе, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Линько.
"На войне есть такое понятие, как шахид — можно подорвать себя, сделать хуже врагу — ранить его, но ты, в конце концов, умрешь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем", — заявил Линько в эфире телеканала NewsOne.
По мнению депутата, прекращение сообщения с Россией является "неадекватной реакцией" и призвал Киев ограничиться пропагандой среди населения, которая бы убеждала их не ездить в Москву.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что он подписал некий документ, после вступления в силу которого "в Москву будут ходить только медведи". Позднее чиновник пояснил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.