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США грозят Ираку санкциями: союзники ссорятся из-за Ирана

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Между США и их союзником на Ближнем Востоке Ираком нарастают противоречия из-за санкций, введенных администрацией Дональда Трампа в отношении Ирана. Багдад отказывается в полной мере соблюдать санкционный режим в связи с необходимостью поддержания торговли с Ираном, и власти США грозятся ввести санкции против страны, в которой по-прежнему размещены более 5 тысяч американских военнослужащих.

Мурал на стене бывшего посольства США в Тегеране, Иран. 8 мая 2018
© AFP 2018 / Atta Kenare
Всем по санкциям – партнерам Ирана тоже достанется

Высокопоставленный иракский дипломат, работающий в Вашингтоне, рассказал РИА Новости, что "США понимают всю сложность взаимоотношений Ирака с Ираном", однако, "продолжают оказывать давление". По его словам, Багдад находится в ситуации, когда ему необходимо поддерживать хорошие отношения как с США, так и с Ираном.

В условиях проводимой администрацией Трампа агрессивной политики по отношению к Ирану этого баланса Багдаду будет добиваться все труднее.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана

Санкции наступают на союзников

На днях между Ираком и США в публичном пространстве разразилась перепалка: премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что Багдад лишь частично соблюдает антииранские санкции. В госдепартаменте своему союзнику в ответ напомнили: "Мы продолжим привлекать к ответственности страны за любые нарушения санкций".

Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Ирана Роухани пообещал поставить США "на колени"

К выходу США из соглашения с Ираном по ядерной программе в Ираке отнеслись негативно. "Для Ирака СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) является хорошей сделкой. В 2012 году один из раундов переговоров был в Багдаде, Ирак поддерживал данные переговоры. Сделка работала. И если иранцы хотели бы, они бы создали ядерное оружие. СВПД помог иранцам открыться миру, в стране есть огромное количество образованной молодежи", — сообщил дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Такие крупнейшие компании как Total, Maersk, Peugeot, General Electric уже заявили о сворачивании своего бизнеса в Иране, и будущее соглашения — под большим вопросом. "В США сейчас находится президент, какого я никогда не видел. И поэтому я просто не могу сказать, что будет со сделкой", — говорит собеседник агентства.

Ираку же свернуть торговые отношения с Ираном практически невозможно. Страна полагается на своего восточного соседа во всем — от поставок газа до электричества, воды и продовольствия. Ирак ежегодно закупает у Ирана товаров на 6,6 миллиарда долларов. Помимо продуктов питания Иран поставляет на иракский рынок автомобили и запчасти к ним, бытовую технику. Ежегодно Ирак посещают 2-3 миллиона иранских паломников, которые являются источником иностранной валюты.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Госдеп пригрозил новыми санкциями за сотрудничество с Ираном

"Главным образом Ирак импортирует из Ирана газ. В Ираке также существуют проблемы с нехваткой воды. Этот вопрос необходимо решать с Ираном", — пояснил иракский дипломат.

Он выразил надежду, что иракским властям удастся добиться исключения из санкционного режима. Тем временем, согласно сообщениям иранских СМИ, представители минфина США посетили в прошлом месяце Центробанк Ирака и заявили, что США будут вводить санкции против любого иракского банка, который будет совершать финансовые сделки с Ираном.

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018

Проактивная нейтральность

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
"Дилетантский подход". Политолог об американских санкциях
Иракский чиновник полагает, что наиболее подходящая модель для Ирака в сложившейся ситуации — это "проактивная нейтральность". "И пример такой есть — Швейцария", — говорит собеседник агентства.

Впрочем, если страна не будет соблюдать санкции, и против Ирака США введут контрмеры, то Багдад, вероятнее всего, перейдет еще больше в зону влияния Ирана. Это именно то, против чего пытается бороться Трамп.

"Однажды у меня был следующий диалог с одним из западных дипломатов. Я спросил, почему в ситуации, когда у США лучшие эксперты по Ближнему Востоку, они настолько ошибаются в регионе. И ответ был — поскольку они могут себе это позволить", — сказал дипломат.

В целом, говоря об отношениях с Ираном и США, он с улыбкой добавил: "Понимаете, мы должны поддерживать хорошие отношения как с "Осью зла", так и с "Великим сатаной".

США восстанавливают санкции

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки. Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (куда входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых ограничений.

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Западные СМИ: "В конфликте Трампа с Эрдоганом победит Путин"

Хотя согласно сделке механизм возврата санкций предусмотрен только в случае нарушения Ираном договоренностей, чего не произошло, США объявили об этом в одностороннем порядке. Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение.

Минфин США пояснил, что санкции будут возвращены в два этапа. После 90-дневного периода, который истек 6 августа, США ввели следующие санкции: на приобретение Ираном американских долларов; на торговлю золотом и другими ценными металлами; на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем; на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов; на выпуск иранского долга; санкции против иранских автомобилей.

Более болезненные санкции, которые направлены на возможность Ирана экспортировать нефть, вступят в силу 4 ноября.

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