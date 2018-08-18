В сенате США не нашли доказательств сговора Трампа с Россией

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр признал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что фактических доказательств сговора президента США Дональда Трампа с Россией нет.

Берр занимался расследованием 19 месяцев, эта работа, по его словам, оказалась гораздо сложнее, чем он себе сначала представлял.

"Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор", — сказал сенатор.

Худшее, что комитет может сделать — преждевременно попытаться прекратить расследование, отметил в то же время Бэрр. Он добавил, что есть еще несколько человек, с кем надо побеседовать за закрытыми дверями, а также несколько свидетелей, с кем придется встретится повторно. При этом он не назвал даты окончания расследования.

Как ожидается, в первую неделю сентября комитет встретится с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".