МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Представитель генерального консульства РФ на Украине пообещал разобраться с ситуацией незаконного задержания российского танкера "Механик Погодин" в украинском порту Херсон, сообщается на сайте судоходной компании ООО "В.Ф. Танкер".

Согласно информации на сайте, судно "Механик Погодин" безрезультатно пытается получить разрешение на выход из акватории. Семнадцатого августа на сайте сообщалось, что за минувшие сутки перечень претензий к судну или судовладельцу так и не был предоставлен, на запрос о согласовании выхода ни таможня, ни пограничная служба до сих пор не ответили. Капитан порта на запрос о выходе из порта ответил отказом со ссылкой на письмо пограничной службы, которое до сих пор не предъявлено.

"После обращения судовладельца представитель генерального консульства РФ на Украине, посетивший судно, пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую поддержку в соответствии со своими полномочиями", — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов, в свою очередь, назвал безумием ситуацию с задержанным на Украине российским танкером.

Как сообщало ООО "В.Ф. Танкер" ранее, капитан теплохода представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем. В компании снова отметили, что ранее судно успешно прошло проверку "на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный", и администрация порта Херсона может это проверить.

Украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева.