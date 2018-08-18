Капитан "Механика Погодина" подал протест из-за удержания на Украине

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Капитан задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" выразил протест в связи с незаконным удержанием судна, которое полностью готово к отплытию, экипаж подал третью заявку на отход, однако ответа со стороны портовых властей не последовало, сообщил судовладелец.

Также стало известно, что команда "Механика Погодина" пресекла третью попытку украинской инспекции незаконно проникнуть на борт судна, сообщается на сайте компании-судовладельца ООО "В. Ф. Танкер".

Как отметили в компании, в ходе новой попытки попасть на борт танкера "инспекторы" вновь не предъявили документы, подтверждающие полномочия для проверки. "Семнадцатого августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер", — говорится в сообщении.

Риск силового захвата

Ранее компания "В.Ф. Танкер" сообщала, что экипаж "Механика Погодина" опасается силового захвата.

"Основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна, и намерение портовых властей ее провести является подтверждением того, что законных оснований для блокировки в порту танкера с грузом для украинских получателей так и не найдено! Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна", — отмечали в компании.

Задержание "Механика Погодина"

Украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявил, что судно может быть конфисковано и продано.

"Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка, для того чтобы покрыть убытки", — сказал глава ведомства.

Подобные действия он назвал адекватными и логичными.

В настоящее время танкеру "Механик Погодин" запрещено покидать порт Херсона.

Ранее таможня без объяснения причин отказалась оформить груз, прибывший на российском судне. При этом капитана не ознакомили с содержанием письма Госпогранслужбы. Оператор танкера утверждает, что экипажу не предъявляли никаких требований ни во время захода в порт, ни к концу четвертого дня задержания. Также не проводилось никаких проверок.

Жесткий ответ

Депутат Госдумы Леонид Калашников ранее предупредил, что Украину ждет жесткий ответ за попытку арестовать танкер "Механик Погодин".

"Пусть попробуют задержат. Они задержали "Норд" и сейчас имеют массу проблем с досмотром судов в Азовском море. Задержат это судно — примем еще меры. Я по поводу "Норда" получил ответы и от Минречфлота, и от пограничников. Я удовлетворен их действиями. Если украинцы хотят дальше наживать проблемы, пусть наживают на здоровье. У нас есть чем ответить. Если украинцы это сделают, получат проблемы", — отметил депутат.