Пекин потребовал от США прекратить публиковать "домыслы" о китайской армии

ПЕКИН, 18 авг — РИА Новости. Ежегодные доклады Пентагона о состоянии развития ВС КНР строятся на догадках и домыслах, Пекин требует прекратить их публикацию, говорится в заявлении министерства обороны Китая.

Военное ведомство США в пятницу опубликовало доклад по вооруженным силам КНР. В нем высказано предположение, что КНР обучает свои вооруженные силы "ударам против США и союзников".

"США публикуют доклад о состоянии военного развития Китая каждый год, и это наносит ущерб взаимному доверию, что не соответствует обоюдным интересам двух стран. Пекин требует от США отказаться от менталитета холодной войны, объективно рассмотреть развитие национальной обороны и войск КНР, прекратить публикацию соответствующих докладов, предпринять реальные действия для стабильного развития отношений между ВС двух стран", — говорится в документе.

В заявлении ведомства подчеркивается, что "реформа Народно-освободительной армии Китая, развитие вооружения и снаряжения, укрепление потенциала обороноспособности в киберсфере обоснованы и рациональны, а критика в докладе американской стороны всего лишь домыслы и догадки".

"Китай твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера своей оборонной политики, всегда остается строителем мира во всем мире, защитником миропорядка, вносит вклад в глобальное развитие. В последние годы китайская армия все чаще принимает участие в международных миротворческих миссиях, конвоировании судов, оказании помощи пострадавшим от бедствий, по мере своих сил берет на себя все больше международной ответственности, вклад и усилия Китая получили признание мирового сообщества", — отмечает минобороны.