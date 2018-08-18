В Пекине назвали абсурдным доклад Пентагона о развитии китайской армии

ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Минобороны Китая назвало абсурдным доклад Пентагона о развитии армии КНР.

Военное ведомство США в пятницу опубликовало доклад по вооруженным силам КНР. В нем высказано предположение, что КНР обучает свои вооруженные силы "ударам против США и союзников".

"Министерство обороны США 17 августа выпустило доклад о состоянии военного развития Китая, этот документ искажает стратегические замыслы Пекина, в нем преувеличена так называемая "военная угроза со стороны КНР", ведутся абсурдные рассуждения по состоянию отношений между Пекином и Тайбэем", — говорится в документе.

Подчеркивается, что "Китай в отношении этого выражает решительный протест и направил США строгое представление".