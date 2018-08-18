В сенате хотят запретить Трампу отзывать доступ к секретным данным

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Вице-председатель комитета по разведке сената США демократ Марк Уорнер пообещал представить поправку к конституции США, запрещающую президенту отзывать доступ к секретным материалам у его критиков.

"На следующей неделе я представлю поправку, которая не будет позволять президенту наказывать и запугивать его критиков произвольным отзывом доступа к секретным материалам", — написал на своей странице в Twitter сенатор от штата Виргиния, бывший губернатор этого штата.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретным материалам у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Бреннан, работавший директором ЦРУ при президенте Бараке Обаме, обвинил Трампа в Twitter в государственной измене.

Пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что Трамп "рассматривает возможность действий" в отношении экс-руководителей разведки и ФБР, среди которых экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер и бывший глава ФБР Джеймс Коми, которые резко критиковали его. Все лица, упомянутые Сандерс как кандидаты на лишение доступа к секретным материалам, высказывались о предполагаемом "сговоре Трампа с Россией", наличие которого отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.