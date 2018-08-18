Экс-сотрудники ЦРУ осудили отзыв доступа Бреннана к секретным данным

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Бывшие высокопоставленные представители разведсообщества США осудили решение президента Дональда Трампа отозвать доступ к секретным материалам у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, считают это нарушением свободы слова и политическим давлением.

"Мы все согласны в том, что действие президента в отношении Джона Бреннана и угрозы аналогичных действий против других бывших чиновников не имеют ничего общего с тем, кто должен, а кто нет иметь доступ к секретным материалам, но имеют прямое отношение к попытке заглушить свободу слова", — говорится в открытом письме, которое подписали 12 бывших высокопоставленных представителей разведсообщества США, в том числе экс-директор национальной разведки Джеймс Клеппер и бывшие главы ЦРУ, служившие как при президентах-республиканцах, так и демократах.

По словам авторов письма, они "никогда ранее не видели, чтобы дача или отзыв доступа к секретным материалам использовались в качестве политического инструмента, как это было сделано в этом случае". Хотя не все авторы письма разделяют взгляды Бреннана, они едины во мнении, что "решение о доступе к секретным материалам должно основываться на интересах национальной безопасности, а не политических взглядах".

Мнение бывших руководителей разделяют другие сотрудники разведки, как сообщает ABC News, еще более 60 бывших сотрудников ЦРУ и других разведывательных структур подписали письмо, в котором также заявили, что хотя могут не разделять мнение Бреннана, считают неприемлемым наказывать бывших сотрудников спецслужб за их политическую позицию.

Ранее на этой неделе Трамп отозвал допуск к секретным материалам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Бреннан, работавший директором ЦРУ при президенте Бараке Обаме, обвинил Трампа в Twitter в государственной измене.

Пресс-секретарь президента Сара Сандерс также заявила, что он "рассматривает возможность действий" в отношении экс-руководителей разведки и ФБР, среди которых экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер и бывший глава ФБР Джеймс Коми, которые резко критиковали его. Все лица, упомянутые Сандерс как кандидаты на лишение доступа к секретным материалам, высказывались о предполагаемом "сговоре Трампа с Россией", наличие которого отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.