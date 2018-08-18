У берегов Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Коста-Рики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 23.22 по времени UTC (2.22 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 165 километрах к юго-востоку от столицы Коста-Рики Сан-Хосе, в 96 километрах к западу от панамского города Давид и в 12 километрах от портового города Гольфито в Коста-Рике. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.