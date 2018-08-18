МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Во взаимоотношениях Москвы и Берлина наметился курс на сближение из-за действий американского президента Дональда Трампа, пишет Handelsblatt.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, несмотря на разногласия, стремятся найти точки соприкосновения по принципиальным вопросам мировой политики, констатирует издание, напоминая о предстоящем визите российского лидера в Германию.
Как отмечает газета, у российского президента и немецкого канцлера сложились длительные и теплые взаимоотношения. Меркель, не во всем соглашаясь с Путиным, все же не позволяет зайти в тупик отношениям между двумя государствами и старается найти некие компромиссы. Издание указывает, что долгое время поиск таких компромиссов выглядел практически бесперспективным, однако на сегодняшний день ситуация сильно изменилась из-за непредсказуемой политики США.
Автор статьи констатирует, что ожидания Кремля, связанные с избранием на пост президента США Дональда Трампа, не оправдались, и, несмотря на хвалебные оценки, которые Трамп постоянно дает Путину, наладить взаимоотношения между Россией и США так и не удалось.
Как указывает издание, причиной этого является негативное отношение к России со стороны американских политических элит, главным образом Конгресса, а также администрации президента США, которое Трамп, при всем своем дружелюбии к Путину, не может нивелировать. Подобное поведение Соединенных Штатов приводит к закономерному сближению России и Германии, в частности по спору ЕС и США о ядерном соглашении с Ираном. Решение Дональда Трампа в одностороннем порядке выйти из сделки, а также постоянные угрозы о санкциях вызывают раздражение и в Москве, и в Берлине.
Встреча Путина с Меркель состоится в субботу в Берлине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят экономическое давление США.
Переговоры пройдут на фоне нарастающего санкционного давления на Россию со стороны США. Ранее госдепартамент объявил о новом пакете санкций из-за инцидента в Солсбери, а в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе касающихся госдолга России и госбанков.
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина. Президенты более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.