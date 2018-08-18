МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Во взаимоотношениях Москвы и Берлина наметился курс на сближение из-за действий американского президента Дональда Трампа, пишет Handelsblatt.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, несмотря на разногласия, стремятся найти точки соприкосновения по принципиальным вопросам мировой политики, констатирует издание, напоминая о предстоящем визите российского лидера в Германию.

Представитель Христианско-демократического союза Германии Юрген Хардт заявил изданию, что существует реальный шанс достигнуть консенсуса в сфере двухсторонних отношений. Такого же мнения, пишет Handelsblatt, придерживается эксперт по России из Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер — по его словам, при растущем давлении и на Путина, и на Меркель оба понимают необходимость разрешения возникших ранее проблем.

Как отмечает газета, у российского президента и немецкого канцлера сложились длительные и теплые взаимоотношения. Меркель, не во всем соглашаясь с Путиным, все же не позволяет зайти в тупик отношениям между двумя государствами и старается найти некие компромиссы. Издание указывает, что долгое время поиск таких компромиссов выглядел практически бесперспективным, однако на сегодняшний день ситуация сильно изменилась из-за непредсказуемой политики США.

Автор статьи констатирует, что ожидания Кремля, связанные с избранием на пост президента США Дональда Трампа, не оправдались, и, несмотря на хвалебные оценки, которые Трамп постоянно дает Путину, наладить взаимоотношения между Россией и США так и не удалось.

Как указывает издание, причиной этого является негативное отношение к России со стороны американских политических элит, главным образом Конгресса, а также администрации президента США, которое Трамп, при всем своем дружелюбии к Путину, не может нивелировать. Подобное поведение Соединенных Штатов приводит к закономерному сближению России и Германии, в частности по спору ЕС и США о ядерном соглашении с Ираном. Решение Дональда Трампа в одностороннем порядке выйти из сделки, а также постоянные угрозы о санкциях вызывают раздражение и в Москве, и в Берлине.

По итогу, как заключает издание, переговоры в Берлине вряд ли приведут к серьезному прорыву в двухсторонних отношениях, однако они могут стать долгожданным первым шагом в деле нормализации ситуации в мире.

Встреча Путина с Меркель состоится в субботу в Берлине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят экономическое давление США.

Переговоры пройдут на фоне нарастающего санкционного давления на Россию со стороны США. Ранее госдепартамент объявил о новом пакете санкций из-за инцидента в Солсбери, а в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе касающихся госдолга России и госбанков.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина. Президенты более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.