Венесуэла потребовала экстрадиции экс-генпрокурора и экс-главы PDVSA

МЕХИКО, 18 авг — РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы в пятницу потребовал экстрадиции в страну экс-генпрокурора Луисы Ортеги Диас и бывшего постоянного представителя страны при ООН и экс-главы компании PDVSA Рафаэля Рамиреса.

В первом случае запрос сделан в Колумбию по подозрению в "измене родине и неправомерном присвоении себе государственных функций", отмечается в сообщении суда. Ортега Диас известна своей непримиримой позицией в отношении происходящего в Венесуэле, считает президента Николаса Мадуро неправомочным и пытается привлечь его к международному суду.

Рамиреса обвиняют в участии финансовых преступлениях, в частности, в хищениях. Еще в январе 2018 года генпрокуратура намеревалась подать запрос о розыске Рамиреса в Интерпол. В декабре 2017 года ведомство начало уголовное расследование в отношении Рамиреса и его двоюродного брата Диего Саласара в связи с делом о коррупции в Андорре.