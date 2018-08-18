Экипаж "Механика Погодина" пресек третью попытку проникновения на судно

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Команда задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" заявила о третьей попытке украинской инспекции незаконно проникнуть на борт судна, сообщается на сайте судоходной компании ООО "В.Ф. Танкер".

Согласно информации на сайте компании, за минувшие два дня это уже третья попытка лиц с неподтвержденными полномочиями проникнуть на судно. В ходе всех попыток документы, подтверждающие полномочия для проверки судна, предъявлены не были.

"Семнадцатого августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее капитан теплохода представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем. В компании снова отметили, что ранее судно успешно прошло проверку "на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный", и администрация порта Херсона может это проверить.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов, в свою очередь, назвал безумием ситуацию с задержанным на Украине российским танкером.