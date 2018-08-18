МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании украинской крылатой ракеты.
"Сегодня (17 августа — Прим. ред.) во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу <…> Была точно поражена морская цель на расстоянии 100 километров", — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.
В пресс-службе сообщили, что испытания прошли на юге Одесской области.
"Современный сверхпрочный шоколад"
"Ракета выполнена из современного сверхпрочного шоколада!" — пошутил Максим Онищенко.
"Уже скоро на Украине, наконец, появится артиллерия. Скоро и до авиации дойдете", — прокомментировал заявление Турчинова другой пользователь.
Некоторые из пользователей всерьез усомнились в способности украинских военных взаимодействовать с подобным вооружением, предположив, что разработка лишь увеличит количество небоевых потерь ВСУ.
"Двигатель на горилке не пострадал и вернулся на родину", — написал один из пользователей.
Превосходство украинских ракет
"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.
По его мнению, украинские противотанковые ракетные комплексы известны далеко за пределами страны и пользуются "спросом на внешних рынках".
В Сети также восприняли данное заявление скептически.
"Обстановка в психдиспансере стабильная", — пошутил @corwin84.
"Петарды китайские купил, что ли?" — поинтересовался пользователь "ВКонтакте".
"Украинская ракета — это уже смешно", — написали в комментариях.
"Всегда мимо ворот"
"Турчинов — это футболист, который всегда бьет мимо ворот, но зато зрители видят, как мяч улетает. То же самое и с ракетами — все видели их старты, а попадание в цель — это, наверное, главная тайна нашей вселенной. Хвастун гораздо опаснее агрессивного политика, потому что он убеждает народ в непобедимости", — сказал Бальбек РИА Новости.