МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании украинской крылатой ракеты.

"Сегодня (17 августа — Прим. ред.) во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу <…> Была точно поражена морская цель на расстоянии 100 километров", — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.

В пресс-службе сообщили, что испытания прошли на юге Одесской области.

"Современный сверхпрочный шоколад"

Пользователи соцсетей отнеслись к испытаниям скептически.

"Ракета выполнена из современного сверхпрочного шоколада!" — пошутил Максим Онищенко.

"Уже скоро на Украине, наконец, появится артиллерия. Скоро и до авиации дойдете", — прокомментировал заявление Турчинова другой пользователь.

Некоторые из пользователей всерьез усомнились в способности украинских военных взаимодействовать с подобным вооружением, предположив, что разработка лишь увеличит количество небоевых потерь ВСУ.

"Двигатель на горилке не пострадал и вернулся на родину", — написал один из пользователей.

Превосходство украинских ракет

Во вторник Турчинов ознакомился с новыми разработками киевского конструкторского бюро "Луч" в области ракетного вооружения и решил, что украинские ракеты превосходят российские аналоги.

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.

По его мнению, украинские противотанковые ракетные комплексы известны далеко за пределами страны и пользуются "спросом на внешних рынках".

В Сети также восприняли данное заявление скептически.

"Обстановка в психдиспансере стабильная", — пошутил @corwin84.

"Петарды китайские купил, что ли?" — поинтересовался пользователь "ВКонтакте".

"Украинская ракета — это уже смешно", — написали в комментариях.

"Всегда мимо ворот"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Турчинова о превосходстве украинских ракет, сравнил его с футболистом, который всегда бьет мимо ворот.

"Турчинов — это футболист, который всегда бьет мимо ворот, но зато зрители видят, как мяч улетает. То же самое и с ракетами — все видели их старты, а попадание в цель — это, наверное, главная тайна нашей вселенной. Хвастун гораздо опаснее агрессивного политика, потому что он убеждает народ в непобедимости", — сказал Бальбек РИА Новости.