Глава Каталонии призвал к "созданию республики"

САН-ЖОАН-ДЕ-ВИЛАТОРРАДА/МАДРИД, 18 авг — РИА Новости. Глава женералитета Каталонии Ким Торра в первую годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе, несмотря на просьбы родственников жертв трагедии, сделал ряд политических заявлений, в том числе пообещав сделать все для "создания республики".

Вечером в пятницу Торра посетил тюрьму Льедонерс, расположенную в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада (провинция Барселона), где содержатся в предварительном заключении каталонские политики, которым предъявлены уголовные обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости, в том числе бывший советник внутренних дел Жоаким Форн, занимавший эту должность в момент терактов. Экс-советнику предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств.

Торра встретился с заключенными, а после принял участие в митинге, проходившем недалеко от тюрьмы и организованном общественной организацией "Каталонская национальная ассамблея".

"Мы будем идти вперед, чтобы сделать реальной республику", — заявил Торра в ходе своего выступления. По его словам, таково "обещание всего каталонского правительства и большинства каталонского парламента". Он также процитировал слова главы общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара, который также находится в этой тюрьме, о том, что сторонники независимости должны "не защищаться", а "атаковать несправедливое Испанское государство".

Глава каталонского правительства также назвал "фарсом" судебный процесс против членов бывшего каталонского руководства и заявил, что с точки зрения правосудия "Европа заявила, что мы правы".

Сам Форн накануне дня траура заявил, что не поддерживает никаких акций в его честь, поскольку этот день должен быть посвящен исключительно памяти жертв терактов. Аналогичное заявление сделал и Хосе Луис Траперо, бывший глава Mossos d'Esquadra, которому также предъявлены обвинения в связи с действиями каталонских правоохранительных органов в разгар движения за независимость. Траперо смещен с должности, но находится на свободе.

Накануне дня траура родственники погибших и пострадавших в ходе терактов призывали политиков хотя бы на день объявить перемирие и оставить в стороне политические разногласия. Однако еще рано утром на фасадах домов на площади Каталонии и на улице Рамбла, где произошел теракт, сторонники независимости вывесили огромные плакаты с критикой главы государства короля Фелипе VI, а позже провели несколько митингов. Между ними и участниками акции сторонников сохранения территориальной целостности Испании происходили словесные перепалки и стычки.

Утром родственники жертв терактов возложили цветы на мозаику Жоана Миро на Рамбле, недалеко от этого места остановился автофургон, за рулем которого был террорист Юнес Абуякуб. После этого состоялось траурное мероприятие на площади Каталонии, на котором присутствовали глава государства король Фелипе VI, королева Летисия, премьер Испании Педро Санчес, члены его кабинета, спикеры обеих палат испанского парламента, глава женералитета Ким Торра, советники каталонского правительства, председатель парламента Каталонии, мэр Барселоны Ада Колау, представители политических партий и общественных организаций. Появление короля на площади сопровождалось свистом сторонников независимости и криками "Да здравствует король!" защитников сохранения территориальной целостности Испании.

В субботу акция памяти жертв пройдет в Камбрильсе, курортном городке, который подвергся террористической атаке в ночь на 18 августа 2017 года.

В результате терактов пострадали граждане 34 стран, из 16 погибших — десять иностранцы, пять испанцев, у одного человека было двойное гражданство. Из 137 раненых — 105 иностранцы.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В ячейку входили как минимум 11 человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы. Два человека после задержания были отпущены под подписку о невыезде на время рассмотрения дела.

*Террористическая организация, запрещенная в России.