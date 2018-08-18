Глава Каталонии призвал к "созданию республики"

САН-ЖОАН-ДЕ-ВИЛАТОРРАДА/МАДРИД, 18 авг — РИА Новости. Глава женералитета Каталонии Ким Торра в первую годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе, несмотря на просьбы родственников жертв трагедии, сделал ряд политических заявлений, в том числе пообещав сделать все для "создания республики".
Вечером в пятницу Торра посетил тюрьму Льедонерс, расположенную в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада (провинция Барселона), где содержатся в предварительном заключении каталонские политики, которым предъявлены уголовные обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости, в том числе бывший советник внутренних дел Жоаким Форн, занимавший эту должность в момент терактов. Экс-советнику предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств.
Торра встретился с заключенными, а после принял участие в митинге, проходившем недалеко от тюрьмы и организованном общественной организацией "Каталонская национальная ассамблея".
"Мы будем идти вперед, чтобы сделать реальной республику", — заявил Торра в ходе своего выступления. По его словам, таково "обещание всего каталонского правительства и большинства каталонского парламента". Он также процитировал слова главы общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара, который также находится в этой тюрьме, о том, что сторонники независимости должны "не защищаться", а "атаковать несправедливое Испанское государство".
Сам Форн накануне дня траура заявил, что не поддерживает никаких акций в его честь, поскольку этот день должен быть посвящен исключительно памяти жертв терактов. Аналогичное заявление сделал и Хосе Луис Траперо, бывший глава Mossos d'Esquadra, которому также предъявлены обвинения в связи с действиями каталонских правоохранительных органов в разгар движения за независимость. Траперо смещен с должности, но находится на свободе.
Накануне дня траура родственники погибших и пострадавших в ходе терактов призывали политиков хотя бы на день объявить перемирие и оставить в стороне политические разногласия. Однако еще рано утром на фасадах домов на площади Каталонии и на улице Рамбла, где произошел теракт, сторонники независимости вывесили огромные плакаты с критикой главы государства короля Фелипе VI, а позже провели несколько митингов. Между ними и участниками акции сторонников сохранения территориальной целостности Испании происходили словесные перепалки и стычки.
В субботу акция памяти жертв пройдет в Камбрильсе, курортном городке, который подвергся террористической атаке в ночь на 18 августа 2017 года.
В результате терактов пострадали граждане 34 стран, из 16 погибших — десять иностранцы, пять испанцев, у одного человека было двойное гражданство. Из 137 раненых — 105 иностранцы.
Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В ячейку входили как минимум 11 человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы. Два человека после задержания были отпущены под подписку о невыезде на время рассмотрения дела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.