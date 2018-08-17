На северо-востоке Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия

АНКАРА, 17 авг — РИА Новости. Пять человек погибли и двое получили ранения в ходе стрельбы в офисе местного муфтия в городе Терджан провинции Эрзинджан на северо-востоке Турции, говорится в заявлении администрации провинции.

"В 15.00 17 августа во время собрания в офисе муфтия в здании местной администрации один из членов персонала муфтията Ф.А. в ходе ссоры открыл беспорядочную стрельбу из пистолета, в результате чего погибли два человека, в том числе заместитель муфтия, и пятеро получили ранения, среди них сам Ф.А., пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Раненые были доставлены в больницу, где, несмотря на усилия врачей, трое из них скончались, в том числе Ф.А", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние обоих раненых тяжелое. Прокуратура начала расследование инцидента.